看準位於中山捷運站周邊商圈帶來龐大的逛街人潮，進口超市city’super獨家引進北海道巧克力品牌ROYCE’，宣布11月首度在捷運中山站1號出口處，設置為期一個月的快閃概念店，快閃店除集結台灣最熱銷的巧克力口味外，亦看好秋冬巧克力帶來的療癒商機，特別引進3款期間限定口味巧克力，及強勢回歸的「大吉嶺紅茶生巧克力」等。

ROYCE’ 推出3款新期間限定口味，包括茶香巧克力「烏龍茶生巧克力」、帶有成熟大人味的「咖啡薄片巧克力」，及秋天必吃「蒙布朗栗子奶油巧克力威化」，另針對快閃加碼推出品牌周邊商品，凡消費滿2800元即送「北海道回憶保冷袋」。

為慶祝捷運中山站快閃，及月底的黑色購物節到來，ROYCE’ 11月亦祭出多重優惠，包括生巧克力1+1優惠價899元（原價520元）；巧克力洋芋片1+1優惠價799元（原價480元）；醇巧克力20枚系列任選口味1+1優惠價466元（原價280元），讓巧克力控趁機買好買滿。