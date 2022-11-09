縣長楊文科推動十大交通建設之一的「台1線替代道路」，中央核定總工程經費28.43億元，將在明年動工，林為洲詳述在中央爭取經費的過程，楊文科感謝林為洲的協助，稱2人選舉號次都是「4號」，希望大家支持「做4連線」，未來一起好好做事。

從立委轉戰竹北市長的林為洲對有縣長候選人評批楊文科，台1線替代道路「沒進度」，直搖頭稱最起碼要先去了解實情，不應該為選舉誤導民眾。

林為洲說，連接新竹市武陵路「斷頭橋」的「台1線替代道路計畫」，是新竹縣市民眾非常關心的交通議題，他擔縣議員和立委期間都極力爭取推動，希望趕快完成，讓車輛分流，才能解決台1線上下班時段交通阻塞問題。

林為洲說明交通部2018年3月核定縣府提送的台1線替代道路計畫案，因環境評估及核定總工程經費等問題，遲遲無法定案，他不斷與交通部開多場會議，也安排中央部會實地考察，希望此案能得到中央經費支持，讓台1線替代道路能盡快動工，盡快完工。

林為洲說，台1線替代道路最終在今年3月定案，但工程經費相當龐大，他和立委林思銘努力協調下，工程分為2期執行，交通部核定第1期工程經費28.43億元，補助22.46億元，剩餘經費由地方自籌。

林為洲說，台1線替代道路第1期工程，從縣道118線以南路線優先興建，縣府已宣告明年就可以動工，完工後將連接新竹市武陵路高架，串連竹北西區及新竹北區交通，將能解決台1線竹北段車輛壅塞問題。

楊文科感謝林為洲和林思銘2人在中央協助爭取，讓台1線替代道路能定案及核定第1期工程經費，尤其國民黨提名林為洲競選竹北市長，2人選舉號次都是「4號」，相信「做4連線」一定可以四平八穩，請大家共同支持「做4連線」當選，一起為民服務。