國民黨竹北市長候選人林為洲，以「城市管理員」為參選竹北市長的核心，喊出「E化竹北、專責管理」，擘劃未來4年竹北市的飛躍藍圖，他提出竹北市城市管理「7支箭」政見，要讓竹北進步看得見！

林為洲表示，竹北繁榮的背後，卻是基本生活環境不及格，城市街道管理不完善，公園沒有廁所及洗手台，人行道不平整、公園及人行道管理不完善，市公所洽公E化落後，停車場還停留在磁扣手動繳費等。

此外，竹北市民戲稱「竹北週末好無聊」，假日缺乏吸引人的活動。林為洲認為，竹北市長「城市管理員」的任務，其一就是提升城市的容貌，舉辦優質活動讓城市生活更豐富多彩。

對此，林為洲提出「7支箭」政見並逐一說明，「道路與公園改善計畫」，成立專責管理中心，讓市民反映問題時有專人即時回覆、迅速解決。

「推動E化政府」，創建市公所社群平台，並建置公所社群平台線上預約及進度查詢系統，讓市公所洽公更Ｅ化。

「停車空間改善計畫」，全面裝設車牌辨識系統、繳費機支援多方電子支費系統，並增加更多婦幼和身心障礙專用停車格數量，讓竹北市民停車繳費更便利。

「寵物友善城市」，補助寵物疫苗、結紮及晶片植入經費，並推動里辦公室認養據點，且定期開設動物保護教育課程，加深市民動物保護意識。

「大眾運輸改善計畫」，增設科學園區專線公車及研議市民公車納入需求反應式運輸服務運作模式（DRTS）。此外，增加YouBike站點及推行E-Bike，讓竹北市成為綠色城市外，同時增加市民搭乘的便利性。

「育兒與長照服務」，將積極盤點高鐵特區閒置空間，整建社福親子空間，並開辦假日臨時托育服務，減輕家長照顧壓力。長照部分，未來將積極整合縣府與市公所長照資源，提供長照喘息服務次數，並補助喘息服務額度，減輕照顧者負擔。

「文化與運動活動推廣」，未來將與縣府合作舉辦常態性多類型展演活動，並盤點西區閒置空地，增設舊城區運動中心，並建置風雨球場，讓熱愛運動的市民任何天氣都能外出運動，打造全民運動城市。

林為洲強調，「7支箭」讓竹北進步看得見，都是具有高可行性，絕非打高空的空頭支票，未來竹北市人口會再創新高，給他4年做好「城市管理員」的角色，讓他與楊文科縣長共組「做4連線」，未來與縣府合作，絕對能共創新竹縣榮景。