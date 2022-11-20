為了培養未來媒體菁英，公益信託星雲大師教育基金、社團法人中華文化推廣協會聯合主辦為期3天的「第一屆真善美新聞研習營」，邀請台灣傳播圈，涵括電視、報章、雜誌到數位新媒體知名人士共襄盛舉，並於11/19舉行開幕儀式，研習營籌備委員會召集人，也是國際佛光會中華總會長暨中華文化推廣協會理事長趙怡、著名文學家白先勇、遠見天下文化事業群創辦人高希均、婦聯會主委雷倩、人間福報總主筆柴松林、公共電視董事長胡元輝、世新大學校長陳清河等人皆蒞臨開幕儀式並參與隨後的論壇，共同探討新聞媒體的新藍海。

主辦方公益信託星雲大師教育基金諮詢委員暨佛光山寺住持心保和尚表示，新聞若要有真善美特質，除了有真實性外，還要有善與美，將有善的理念透過影片或文章宣傳，人心才能向上提升。

人間福報總主筆柴松林擔任主持人、中華婦聯會主委雷倩、公廣集團董事長胡元輝，以及世新大學校長陳清河，分享新聞倫理尺度的拿捏與界限。(圖/真善美新聞研習營提供)

第一屆研習營獲得傳媒界多位前輩的支持，知名文學家白先勇特地到場勉勵未來的媒體人，白先勇表示，新聞人要有勇氣來監督政府，勇於說真話，媒體是重要的第四權，要善盡監督政府的角色，為社會公平正義發言，希望未來的從業人員都能謹守新聞倫理，並提升媒體內容的品質。

遠見天下文化事業群創辦人高希均教授表示，現今的台灣社會，言論和新聞自由有被濫用之勢，希望藉由真善美新聞研習營，讓未來的媒體人朝向正向發展，揭示人間真善美的事蹟，讓社會散發政能力。

資深主持人沈春華、公益平台文化基金會董事長嚴長壽、青年救國團主任葛永光、台新銀行文化藝術基金會董事長鄭家鐘、雲朗觀光集團總經理盛治仁，以及東森新聞雲總經理陳安祥，期望學子們在職涯規劃上可兼具夢想與現實。(圖/真善美新聞研習營提供)

「第一屆真善美新聞研習營」於11/18~11/20舉辦, 為期3天。第一天安排學員參觀yahoo TV與聯合報; 第二天的活動，則邀請到電視、報章、雜誌、數位新媒體及具有新聞傳播背景的大師級人物、連同多位網紅共22位專家齊聚，探討「新聞倫理與社會發展」、「傳播職涯創新力」、「劇場事業」，以及「社群自媒體與網紅經濟」。

研習營召集人趙怡分享，「現今社會因媒體科技更進步，言論自由更開放，資訊數據更豐富，傳輸載具更多元，市場競爭更激烈，所以傳媒生態急速多變，但新聞倫理與新聞節目的品質卻未見提升，因此我們發起『第一屆真善美新聞研習營』，希望培養一批兼具責任感與競爭力的媒體菁英人才，以因應新時代的變局與傳播產業改革之所需。」

世新大學副校長楊盛昱邀請福光山文化院院長依空法師擔任主講人，闡釋「幸福很簡單」的道理。(圖/真善美新聞研習營提供)

在「新聞倫理與社會發展」論壇當中，由人間福報總主筆柴松林擔任主持人，邀請創新工廠董事長兼執行長李開復、中華婦聯會主委雷倩、公廣集團董事長胡元輝，以及世新大學校長陳清河，分享流量當道的數位時代下，新聞倫理尺度的拿捏與界限。

面對多變的傳媒環境，有意從事傳媒與文字工作的新鮮人該如何規劃職涯？天下遠見文化事業群發行人王力行、教授作家洪蘭、東森電視董事長林文淵、資深主持人沈春華、公益平台文化基金會董事長嚴長壽、青年救國團主任葛永光、台新銀行文化藝術基金會董事長鄭家鐘、雲朗觀光集團總經理盛治仁，以及東森新聞雲總經理陳安祥，則指出實務面與理想面的方向，期望學子們在職涯規劃上，可以兼具夢想與現實。

相聲瓦舍創辦人馮翊綱展示如何將傳統相聲搬上劇場、走向流行的創作力。(圖/真善美新聞研習營提供)

由世新大學副校長楊盛昱主持的「幸福其實很簡單」，邀請福光山文化院院長依空法師擔任主講人，以自身「與病為友」的歷程，闡釋「無畏」和「幸福很簡單」的道理。

新時代的媒體的關鍵趨勢絕對少不了「網紅行銷」，在人人都可以是內容生產者、按讚數可以變現的時代下，如何經營個人形象與品牌，如何創造粉絲黏著性，則由戰國策傳播集團資深總監張耀水、政治大學傳播學院特聘教授林日璇、KOL泥泥Janie、AsiaKOL創辦人陳丕舒、美女網紅許薇安等人解密網紅經濟數據。

成為網紅看似門檻低，成功卻不簡單，要「紅」, 靠的還是出色的創作內容。因此，主辦單位還特地邀請台灣師大圖文傳播學系主任劉立行，介紹相聲瓦舍創辦人馮翊綱，以現場表演的方式展示如何將傳統相聲搬上劇場、走向流行的創作力。

網紅行銷是當前趨勢，也是研習營中同學反應熱烈的課程之一。(圖/真善美新聞研習營提供)

「第一屆真善美新聞研習營」11/20將持續於台北花園大酒店舉辦論壇，邀請多位電視與網路名嘴現身說法, 另外六組學員們也將在最後一天進行分組競賽並舉辦頒獎儀式。