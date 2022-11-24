馬來西亞王宮今（24）日中午宣布，國王已經指定反對派領袖安華（Anwar Ibrahim）出任大馬新任總理

馬來西亞王宮今（24）日中午宣布，國王已經指定反對派領袖安華（Anwar Ibrahim）出任第10任大馬首相，預計當地時間今日下午5時（台灣時間今日下午5時）宣誓就職。

路透社報導，19日登場的馬來西亞國會大選最終形成僵局國會，反對派領袖安華率領的「希望聯盟」（Pakatan Harapan）及前首相慕尤丁（Muhyiddin Yassin）領導的「國民聯盟」（Perikatan Nasional）等2大聯盟都未能在國會中過半、取得足夠席次組成政府。

Yang di-Pertuan Agong telah perkenan melantik Datuk Seri @anwaribrahim sebagai Perdana Menteri Malaysia Ke-10 selaras dengan kuasa Baginda yang diperuntukkan dalam Perkara 40 (2)(A) dan Perkara 43 (2)(A) Perlembagaan Persekutuan .#PilihanMalaysia#PRU15#MalaysiaMemilih pic.twitter.com/8iZiJPqsVd — 🇲🇾Astro AWANI🇲🇾 (@501Awani) November 24, 2022

據大馬《星洲日報》報導，大選中沒有政黨過半，巫統領導的執政「國民陣線」（國陣）與得票最多的希盟達成協議，希盟同意釋出副首相、內政、國防、財政、教育等要職給國陣，以換取國陣支持希盟領袖安華擔任首相。

國盟前天還拒絕元首建議，但後來轉向，國盟總秘書拿督思理韓沙再努丁於今日中午約12時52分宣布，同意考慮組建團結政府。

公正黨前副主席蔡天強今午發布推文指出，大聯盟終於成為現實，希望這是穩定政府的新開始，一般預料，這是在指希盟與國陣成功組成跨聯盟的團結政府。

安華領導的多種族希望聯盟在19日大選贏得國會最多的82席，慕尤丁的國民聯盟贏得73席，而組成新政府需要掌握112席。

現年75歲的安華是國會議員，曾在1990年代國陣執政時官拜副首相。不過，他在1999至2004年時，因被控瀆職和肛交罪入獄，後來2014年到2018年時，又被指控雞姦罪入獄。然而，2018年他在希盟贏得大選、執政中央後，獲得特赦並被釋放，當時他說，為了人民和國家，他願意原諒過去所遭遇的一切。

路透社評論，安華獲得委任，標誌著他從繼承人、淪為被控肛交罪與貪腐的近10年階下囚、再到長期反對派領袖的30年漫長歲月終結。

（持續更新）