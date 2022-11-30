為協助我智慧產業業者掌握疫後解封後新南向商機，由經濟部國際貿易局主辦，外貿協會執行之「2022年新南向智慧產業經貿訪問團」，為疫後解封首發團，並由貿易局局長江文若親自率團，前往首站馬來西亞。首站洽談會於周二上午假吉隆坡JW Marriott Hotel舉行，在江局長致詞下展開序幕，當日共計吸引52家買主，洽談場次超過180場，促成商機上看1500萬美元。

本團鎖定3大主軸，分別為智慧產業、冷鏈物流及智慧交通。其中，智慧產業涵括智慧製造、智慧機械、工業4.0、智慧農業、智慧生活、智慧醫療、智慧交通及智慧城市等相關智慧產業應用等28家台灣優質業者共襄盛舉。

除安排媒合洽談外，同時依團員產業屬性分為兩大部分，智慧產業安排參訪馬來西亞中小企業協會(SME Association of Malaysia)、巴生巨盟批發城(GM Klang)馬來西亞電腦及多媒體業公會(PIKOM)等；冷鏈物流產業則安排前往交馬來西亞首家智慧冷凍庫經銷商Golog Cool Chain，及首家獲得冷鏈物流服務認證的東盟公司Tasco Yusen Gold Cold等行程，目的在於透過實地訪察，深入了解馬國市場。

去(2021年)年馬國政府推出「第12大馬計畫」，專注於促進高發展潛能的產業，包括航太、先進電子與電機、清真、創意產業、生物質及智慧農業，發展綠色產業提高環境的永續性，目標要在2050年成為一個碳中和國家。馬國為東南亞區域製造中心，又為電子、機械及半導體基地，台灣企業在「第12大馬計畫」中著重的產業擁有巨大的發展空間，期望透過本團產業交流，帶動兩國產業進一步深化合作。

根據國際知名市場智庫公司Frost & Sullivan推估，全球智慧城市產值到2025年將達2兆美元規模，關鍵技術包含AI、個人化醫療、機器人、智慧交通、能源科技等，除歐美先進國家開始布局智慧城市，亞洲及東南亞有超過1000個城市推動智慧城市計畫。

本年剛推出「2030年共享繁榮新願景」的馬來西亞，著重於創造高價值、高科技經濟以及多元化的資源和成長潛力，推動數位化基礎建設，希藉由城市建設，將馬來西亞打造成東南亞的資訊工業中心，此刻正是我業者搶攻當地智慧產業市場的最佳時機。

在冷鏈物流產業方面，因應後疫情時代帶動服務結構改變，馬來西亞三面環海，馬國政府提出物流及貿易便利化藍圖，從食品加工到支援供應鏈等冷鏈相關產業正蓬勃發展，吸引業者大規模投入。看好馬國疫後國際需求，藥品、肉類和海鮮進口需求成長，本團團長鈺璽光電董事長林銘仁表示，受全球疫情的影響，冷鏈在馬來西亞開始受到關注與發展，現在正是產業大展身手的黃金時期，並鼓勵我業者在疫後積極把握新南向市場。