瑞安航空(Ryanair)執行長Michael O'Leary在周二表示，在下訂51架客機之後，很幸運地能在明年六月底前獲得40架客機交機。此也將影響公司2023年的成長計畫。

執行長在歐洲航空安全的一場活動上說：「我們在四月底時簽訂的51架波音客機合約，我們將很幸運地可以在明年六月底前獲得其中40架，這對於我們的持續成長很重要」。

該歐洲最大廉航公司計畫旅客人次從本財年的1.68億人，成長到下一財年的1.85億人。

O'Leary也說，目前是他自上世紀90年代接掌瑞安以來，最為樂觀的時刻，在經歷一連串封鎖之後，旅客正重新返回天空。

「這是我在航空旅行領域的25年以來，看到的最樂觀的時刻。每個人都被封鎖了兩年了。旅遊業正在復甦，酒店重新開張，海灘重新開張。每個人都又開始移動了」。

瑞安DAC的主管Eddie Wilson說，由於疫情期間民眾累積大量儲蓄，以及瑞安主要經營的經濟體就業相對較充足，此情形不同於歐洲即將到來的衰退。

瑞安周二股價仍下跌1.15%，報12.9歐元。