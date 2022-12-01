Spotify執行長Daniel Ek在周三的一系列推文當中攻擊了蘋果，指責該iPhone製造商在給自己帶來好處的同時，扼殺了創新，並且傷害了消費者。

Ek在他的21則推文當中，同時標記了有同樣感受的商界領袖，包括馬斯克(Elon Musk)、微軟總裁Brad Smith，和Proton創辦人嚴育銓。

馬斯克在周一批評了蘋果，針對程式內(in-app)購買對App開發商抽取了費用；馬斯克說自己會開戰，而且不會付款。

Spotify此前已在多個國家針對蘋果的反壟斷提出控訴，稱對開發商抽取30%的費用，已迫使Spotify被迫抬高自己的價格。

蘋果此前曾表示，有關在App Store收取30%的費用，是為了在欺詐和隱私等領域保護消費者。

Epic Games的執行長Tim Sweeney在周三的推文上說，對抗蘋果的壟斷，是超越政黨黨派的美國議題。