迪士尼執行長伊格（Bob Iger）在回鍋後的首場公司全員大會表示，他的首要任務之一就是讓串流平台獲利，同時駁斥迪士尼將出售給蘋果的傳言。伊格是迪士尼押注串流服務和推出串流平台Disney+的重要推手，他承認衡量成功的標準已經改變，華爾街投資人現在看重的是獲利，而不僅僅是用戶成長。

伊格28日在員工大會表示，「有別於積極行銷和耗資打造內容來追求用戶成長，迪士尼必須開始追求串流平台獲利。為了實現該目標，我們必須仔細審視公司業務的成本結構。」

迪士尼董事會在11月20日宣布，在2005年至2020年擔任執行長的伊格將回鍋，取代他欽點的接班人包正博（Bob Chapek），後者與迪士尼的資深員工關係不佳，推行的改革亦不得人心。

在包正博的帶領下，迪士尼在本會計年度豪擲300億美元打造串流內容，但Disney+的收費遠遠低於網飛和HBO Max等眾家對手。月費低廉雖吸引用戶，但讓串流部門上季虧損擴大至14.7億美元。

伊格擔任蘋果董事多年，市場傳言伊格回鍋可能促成將迪士尼出售給蘋果，他表示這些「純粹是沒有根據的臆測」，他對迪士尼現有的資產組合非常滿意，讓外界不必預期不久後會有重大交易。

伊格不打算改變包正博的凍結人事招聘計畫，但表示將努力削減成本，包括仔細檢查差旅和他費用。伊格並未談到裁員，而包正博先前曾示警要精簡人力。

伊格還談到他將強化迪士尼的創意團隊，重新審視在2026年將幻想工程師（Imagineer）從南加州移至佛羅里達州的計畫，並把錢花在能增加公司價值的地方。伊格在大會透露，重返他掌理15年的公司有點急迫，董事會要求他重掌兵符2年令他感到意外。他引用音樂劇《漢密爾頓》的歌詞表示，「現狀一去不返，發生許多變化，但陽光依舊燦爛。」