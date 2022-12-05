IC設計服務廠創意（3443）5日公告11月合併營收25.42億元，續創單月營收歷史新高。由於創意第四季委託設計（NRE）接案較上季明顯增加，特殊應用晶片（ASIC）量產因晶圓代工產能增加而提升，法人預估季度營收將較上季成長二成，續創季度營收歷史新高紀錄。

創意公告11月合併營收月增4.9％達25.42億元，較去年同期成長51.7％，續創單月營收歷史新高，累計前十一個月合併營收209.22億元，較去年同期成長54.0％，亦為歷年同期新高紀錄。若以產品別來看，11月ASIC量產規模放大且營收月增9.2％達17.40億元，較去年同期成長48.8％；11月NRE營收雖較上月減少12.5％達6.87億元，與去年同期相較仍大幅成長52.0％。

創意第四季NRE業績貢獻將較上季呈現倍數成長，ASIC量產業績亦會較上季成長個位數百分比，由於晶圓代工廠能給予更多7奈米等先進製程產能，法人推估創意第四季營收將較上季成長逾二成，毛利率及營業利益率表現也會優於第三季。創意不評論法人預估財務數字。