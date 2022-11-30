立委爆料，原能會的月曆上都是女主播等漂亮女性，謝曉星表示，因為原能會內部陽剛性太強，這樣的回應遭批過時觀念應改變。（截取自國會直播頻道）

原能會主委謝曉星遭週刊媒體爆料職場性騷擾、肢體觸碰女同事等，今(30)日首次在性騷擾風波下現身立院，立委爆料，原能會的月曆上都是女主播等漂亮女性，謝曉星表示，因為原能會內部陽剛性太強，這樣的回應遭批過時觀念應改變。

原能會今日在立法院教育及文化委員會列席報告業務概況，針對謝曉星的性騷擾風波，許多立委都針對謝曉星面試秘書時問及隱私、上班時間帶女下屬在咖啡廳視訊上課等給出批評，同時希望謝曉星能基於職場道德，自請停職到行政院結果出爐。

國民黨立委林奕華質詢時拿出原能會桌曆指出，原能會的桌曆都要用很大的女性圖片，這樣真的有必要嗎？光看封面很難知道是原能會的月曆，質問到底有沒有男性沙文主義在裡頭。

謝曉星表示，桌曆會這樣設計是因為「原能會陽剛性太強」，隨即林奕華馬上批評，自己贊成月曆可以活潑化，但是男性陽剛、女性柔弱，這樣的性平觀念在現代是落伍過時、需要調整的。

林奕華說，原能會是因為專業而得到外界的尊重，但不希望這樣的事情影響到原能會的形象，「主委除非你改進，不然我很想刪原能會明年度的預算」。