金門水頭小三通出境大廳近來加強各項清潔維護等準備工作，讓小三通復航出現一絲曙光。(于家麒攝)

國境解封，就連大陸在「白紙運動」的刺激下部分地區也逐步解除封控，唯獨金馬小三通遲遲未能開通。眼看兩岸關係如此低迷、人民往來如此不便，金、馬兩位前立委，同時也是小三通催生人的陳清寶與曹爾忠聯合發起「還我小三通」，開創兩岸和平新局大遊行，將於12／24下午在台北中正紀念堂舉行，號召全台北、中、南的金馬鄉親踴躍參加，一起陳請遊行到行政院，要求中央讓盡快小三通復航。

前金門縣立委陳清寶表示，12／24下午的「還我小三通大遊行」活動已申請到路權，並與警方約定今日協調集會遊行路線等相關事宜。集合時間為當日下午2點，集合地點在台北市中正紀念堂自由廣場大門前廣場，預計3點整從中山南路出發，右轉濟南路，到立法院群賢樓門口，進行陳情、抗議與演講；隨後至行政院遞交陳請書， 要求中央在農曆年前恢復小三通，盡快恢復全面直航。呼籲全台各同鄉會，台商協會，新住民朋友以及希望開創兩岸和平新格局的朋友們一起共襄盛舉。

陳清寶今(6)日早上特別到水頭小三通出境大廳「探聽」相關復航的條件。陳清寶說，2001年好不容易爭取來的兩岸小三通，20多年來讓全國人民、百萬台商及數十萬陸配家屬們，都可以經由金馬便捷的往返大陸，省時、省力、省錢，又能建立兩岸和平對話的平台與契機。這是嘉惠利多於兩岸人民的大事好事。

陳清寶也說，小三通2年多前因新冠肺炎疫情爆發不得已而中斷，但當下疫情早已大幅舒緩，且金馬與廈門兩岸都已做好復航相關準備工作，行政院與中央沒理由、也不應該再阻撓小三通的復航。年關將至，為便利兩岸人民往來，及台商與陸配家屬們返鄉過年省親，在農曆年前恢復小三通，確有其急迫性、正當性和必要性，希望民進黨中央順應廣大民意，考量人道精神，重啟小三通，重新開創兩岸和平新局。

陳清寶也建議，新任縣長當選人陳福海可以利用這段期間到大陸走走，與相關人員協調小三通復航的相關事宜。對此，陳福海表示，一定會履行選前承諾，就任後1個月內立即讓小三通復航。