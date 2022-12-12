一連三天的毒性及關注化學物質專業應變人員訓練，期提升當地應變人員之應變技術。(圖／金門縣環保局提供)

為提升偏遠地區災害防救應變量能，行政院環境保護署毒物及化學物質局於今(12)日蒞金辦理一連三天的毒性及關注化學物質專業應變人員訓練-金門專班及及金門縣毒化災緊急事故相互支援協定簽署儀式，期能與現階段環保署訓練毒性及關注化學物質專業應變人員結合，經訓練測驗合格後能取得國際認證證書，藉此提升當地應變人員之應變技術、橫向溝通與協同救災之默契。

本次簽署儀式由行政院環境保護署毒物及化學物質局長謝燕儒蒞金擔任簽署儀式見證人，參與簽署單位計有金門縣環保局、消防局、衛生局、港務處、自來水廠、國立金門大學、金酒公司、內政部消防署高雄港務消防隊水頭港分隊、台灣中油股份有限公司高雄營業處金馬行銷中心及海洋委員會海巡署艦隊分署第九海巡隊等10個單位。

環保署化學局指出，本次訓練課程內容包含毒化災應變體系及相關法規介紹、個人防護裝備及除污程序介紹、初期應變行動作為。此次簽署儀式主要為「資源共享」之原則，透過簽署單位成員發生化學災害相關緊急事故，可請求其他簽署單位派遣人員或提供應變設備及防護器材等協助，並可同步通知國立雲林科技大學環境事故應變諮詢中心協助防救災及應變。