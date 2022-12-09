為了及早讓停航近三年的金廈小三通能再度接續復航，今(9日)早剛接獲當選證書的準縣長陳福海，下午隨即趕赴台北拜會陸委會主委邱太三，雙方就復航程序、防疫管控等議題座談討論，有望能在1月份復航啟動專案探親船班。

陳福海提出希望在防疫有效管控下能在「1月份由縣府先啟動探親專船」，並且視情況滾動式檢討「有序漸進恢復常態化船班」。對此邱太三表示，針對復航我方CIQS各單位都有做好準備，在適當時機或重要節日推動復航正積極評估中，期許在疫情可控下循序推動復航。

陳福海辦公室表示，小三通能否復航是金門各行各業關心的焦點，對觀光產業界來說，小三通所帶來的經濟量能更是極其重要。有關因應小三通復航前的相關整備工作，陳辦也初步擬定建議流程向陸委會說明，包括聯繫兩岸小三通復航有關單位、掌握兩岸防疫出入境管制現況、強化醫療防疫量能、擬定復航專班啟動時序表、就職後啟動專案辦公室受理專班定位申請、隨時滾動式調整各項工作等事宜。

對於陳福海提出的復航要求與作業流程，陸委會主委邱太三表示，目前綜合各項考量，在重要節日啟動客運航班是可能的作法，縣長當選人陳福海所提相關意見一定會納入政策參考，在疫情可控的情況下，中央會與金馬地方政府合作，適時推動小三通復航。

為了爭取小三通能在1月份復航啟動專案探親船班，陳福海除了拜會陸委會爭取支持，近日也將帶著金門鄉親期待復航的心聲前往大陸向有關單位溝通。

陳福海表示，會與團隊做好先期準備工作，就任後將把這件事情作列為首要工作推動，畢竟許多新住民媽媽殷切期盼就是能夠透過小三通趕緊回到闊別兩三年的家鄉。

陳福海也說，短期內因為大陸防控措施，旅遊的能量可能暫時還帶不起來，相信隨著疫情不斷降溫，以及大陸封控管制逐漸降低，未來的小三通在大家努力下一定能恢復往日的榮景。