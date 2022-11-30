中華玄門總會舉辦的111年龍華聖會，11月30日至12月4日在縣立體育場辦理5天的法會，苗栗縣長徐耀昌與縣府主管開香敬拜、恭迎聖駕，並祈求縣境平安、風調雨順、鄉親身體健康、社會祥和。

龍華聖會連續第10年在苗栗辦理，主辦單位中華玄門總會、玄門法師總會為無極混元三聖大天尊所創立，以「儒家扶鸞」來教化人心，以「道家拜斗科儀」來消災祈福，以「佛家誦經禮懺」祈願眾生離苦得樂，不分宗教派別，以儒、道、釋、耶、回共一家之信念，護持正法。

今年龍華聖會從今天起在縣立體育場舉行5天法會，法會期間辦理「超拔祖先法會」，可使祖先能得提升、離苦得樂，彌補生前未盡的孝道，「解冤釋結法會」透過莊嚴肅穆儀式，為眾生化開累世債主的怨氣與牽纏，進而轉助事業順利、家庭圓滿、如意平安。

縣長徐耀昌與縣府秘書長陳斌山、局處長恭迎仙佛進入法壇後，接著進行洗淨開斗火、迎接聖駕儀式，並在法壇虔誠參香、獻茗，行三跪九叩禮表達最高敬意。

徐耀昌表示，他即將卸任，下屆縣長鍾東錦已表達將持續辦理龍華聖會的意願，由於目前舉辦的地點是縣警局預定地，明年可能須改換地點舉辦，希望藉由宗教的祈福，保佑苗栗鄉親平安、順利、健康。

龍華聖會大總理葉秋吉表示，龍華聖會保佑苗栗縣無災無難、民眾安居樂業，擁有美好生活，今年且如2次封神，天上神仙佛聖招賢納士，冊封有緣之靈。

另12月3日上午10時將舉行儒教三獻禮祝壽大典，晚間7時舉行的環佛祭七星科儀，以累積功德及廣增福慧，殊勝非凡。法會期間備有免費的素食平安餐，誠請鄉親不分宗教派別，踴躍參加，同霑法喜。