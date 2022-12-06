6日高雄長庚醫院攜手癌症希望基金會舉辦「2022聽希望在唱歌 抗癌有我一起」關懷演唱會，歌后萬芳現場獻唱，歌聲讓癌友們陶醉。（高雄長庚醫院提供／袁庭堯高雄傳真）

客語歌王羅文裕帶來曲風輕快的「張三的歌」。（高雄長庚醫院提供／袁庭堯高雄傳真）

高雄長庚醫院團隊帶來「你是我的花朵」，逗樂台下聽眾。（高雄長庚醫院提供／袁庭堯高雄傳真）

面對疾病不能單憑醫療，癌友的心理需求也應被滿足，為給予病友、家屬與醫療團隊更多心理支持，6日高雄長庚醫院攜手癌症希望基金會舉辦「2022聽希望在唱歌 抗癌有我一起」關懷演唱會，金曲歌后彭佳慧、萬芳、客語歌王羅文裕均獻上美聲，給癌友心靈上的鼓勵。

「聽希望在唱歌」自1998年啟航，24年來足跡踏遍全國各大醫院，至今總共已舉辦98場，療癒超過3萬5000名以上的病友。每年歌手們熱情響應全力支持，縱使行程忙碌，仍排除萬難，就是要唱歌給癌友、家屬和醫團隊聽。

高長王植熙院長表示，面對癌症，病人、家屬及醫療團隊都需要被支持，彼此相互扶持才能夠走的久，除了專業歌手，醫護人員也上台為癌友和家屬傳遞祝褔。

癌症希望基金會王正旭董事長表示，特別在醫院擺設祈福樹，也製作祈福吊卡讓病友、家屬和醫護寫下心願，為整場活動注入暖心的力量。

身為基金會董事和高雄長庚耳鼻喉科副教授的羅盛典醫師是音樂會的重要推手，他強調辦理溫暖有意義的音樂會是重要使命，希望每年都能給癌友和團隊全新的感動和鼓勵。

金曲歌后彭佳慧投入演唱會第17年，已參與過41場演唱會，此次也是她第5次來到高雄長庚醫院。萬芳剛結束巡迴演唱會從美國回來，心繫著回台灣後的這場重頭戲，要把音樂的力量，透過歌聲傳遞給台下每一位病友和醫護。

去年是羅文裕第一次參與「聽希望在唱歌」，因深受感動，今年義不容辭又加入演唱的行列。 每位歌手從選曲、彩排、演唱，每個環節都不馬虎，要把「演唱會」的氛圍帶進醫院，透過歌聲傳遞無限祝福和力量。

40歲已婚的抗癌勇士蕭小姐原本是職業軍人，生病後退伍擔任家庭主婦，2016年在成大醫院確診鼻咽癌，勇敢接受手術和化療。2021年她發現復發，仍然積極面對，轉至高長接受手術、化學和質子治療迄今。蕭小姐表示，感謝高長的癌症治療團隊，溫暖、積極地帶領她勇敢面對一次次生命的關卡。

癌症希望基金會執行長蘇連瓔呼籲，無論癌友與會與否，只要在治療過程有任何需求，都可撥打基金會0809-010-580免付費專線，專業團隊會陪伴病友走過抗癌之路。