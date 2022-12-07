為表揚不畏艱難突破逆境的台北市學生，台北市政府教育局每年辦理「台北市教育關懷獎」評選，今年共有223位學生參加，總共40位學生獲獎，教育局7日下午於景美女中舉辦「台北市教育關懷獎典禮」，頒發獎座與獎助學金，盼為孩子帶來更多勇氣與正能量面對逆境。

「台北市教育關懷獎」用於表揚台北市不畏艱難突破逆境學生，藉其感人事蹟以為學習典範，鼓勵學生向上奮進。今年台北市各級學校推薦223位學生，包括國小組114位、國中組62位、高中職組47位，教育局評選後選出國小組20位、國高中職組20位，共計40位同學獲獎。

目前就讀武功國小的黃朱芮涵是阿美族人，由於膚色較深、說台語時有腔調，常被同學揶揄，就連複姓「黃朱」都成為笑柄，被戲稱為「黃色的豬」。她受訪表示，小學4年級時因此感到非常自卑，加上成績不優秀、長相不夠好看，會忍不住反問自己「原住民真的不好嗎？」

幸好升上國小5年級後遇到班導凱超，幫助她慢慢地建立自信心。黃朱芮涵表示，班導經常關心她的近況，兩人經常一起聊天。有次說出心中煩惱，老師便鼓勵自己加入田徑隊、參與舞蹈表演與樂樂棒球賽事，讓她找到自己的長處。

其中，樂樂棒球是她最有成就感的興趣。回憶起某場賽事，黃朱芮涵說，她上場前只預料安打或高飛球被接殺，是因為有隊友在旁鼓勵，讓她決定相信自己一次，才能順利打出全壘打。由於當時兩隊戰況僵持不下，那隻全壘打成為全隊獲勝關鍵。

在凱超老師的陪伴下，黃朱芮涵漸漸在各項活動中發掘出自己的可能性。她說，這些經驗讓自己體會到努力的重要性，也能夠上台接受表揚，更驗證了她的座右銘「只要肯努力，世界總有一個舞台讓你發光發熱」。