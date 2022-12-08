二宮和也親自為機器人「Tang」配音。（車庫娛樂提供）

滿島光在片中與二宮和也扮演夫妻。（車庫娛樂提供）

傑尼斯偶像天團「ARASHI 嵐」成員二宮和也主演電影《TANG》，改編自知名英國小說《A Robot in the Garden》，由《即使，這份戀情今晚會從世上消失》導演三木孝浩執導，找來近期因Netflix劇集《First Love 初戀》再次受到關注的滿島光、傑尼斯人氣團體「SixTONES」成員京本大我、人氣女星奈緒、「金八老師」武田鐵矢等豪華陣容共同演出，這也是「嵐」休團後，二宮和也首部主演的電影。

替電影中的機器人「Tang」注入生命的是製作《STAND BY ME哆啦A夢》、《鎌倉物語》等，日本代表性VFX製作公司「白組」，利用超高水準的VFX技術打造出高品質的影像畫面；劇本是由熱播日劇《戀愛可以持續到天長地久》、《為愛妝扮有理》編劇家金子亞里沙改寫，將原作故事舞臺搬到日本；「Tang」的角色形象則是由曾參與新海誠導演的《秒速5公分》、《你的名字》等多部作品的知名美術創作家丹治匠設計，他與三木導演率領的製作團隊花費了約1年的時間多次討論，提出了超過100件設計草案，才終於完成電影中「Tang」的外型。

電影在日本正式上映後才對外公開是由二宮和也親自為「Tang」配音，聽到二宮提議要為「Tang」配音，製作人田口生己說：「Tang是在與健的旅途中，看著健成長、學習人類的心情，正因為是像反射鏡的2個人，由二宮先生來聲演Tang，才能讓這部電影更加豐富，並大大地提昇了作品的質感。」片中與二宮和也飾演夫妻的滿島光，以及飾演機器人設計師的「SixTONES」京本大我，都是首次與二宮合作，滿島光笑說：「有無拘無束又溫和風趣的二宮先生，和開心地拍著電影的三木導演所在的現場，我們簡直像在飾演大雄和靜香夫妻一樣。」

京本大我也透露自己非常緊張：「至今看了許多二宮前輩演出的作品，這次在這部電影中合作，還可以在現場親眼看到他演戲的樣子，緊張到都快起雞皮疙瘩了。」對此二宮和也則表示很開心能與後輩同臺飆戲：「京本大我很緊張嗎？如果想著是年紀差很多的同公司前輩，或許會更緊張吧。我自己是比起同公司後輩，更像是在連續劇或電影中遇到的年輕演員一樣看待他。到目前為止都沒有一起工作的機會，很開心能夠在《TANG》中相遇。」

該片故事講述沉迷於電玩被妻子趕出家門的廢柴男「春日井健」（二宮和也 飾），在家中的庭院遇見了失去記憶又迷路的機器人「Tang」，為了調查Tang踏上旅行，途中他們漸漸揭開了藏在Tang身上的秘密，健也開始試著面對一直逃避的現實。主角健由於某個原因放棄了夢想，成天遊手好閒，卻在與Tang旅行的途中找回了面對自己的勇氣，二宮認為這是部「回到0」的故事：「即使迷惘、停止不前，最後還是能好好地回到起點；就算失敗，也可以回到0吧，就是這樣的故事。回到0之後，再慢慢花時間找尋自己想前進的道路也沒什麼不好。」

《TANG》將於12月30日在台上映。