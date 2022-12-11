末期癌症病人臨終前還要不要積極救治？突然發生嚴重意外，如何面對家人生死難關時要救或不救？淡水馬偕紀念醫院安寧病房主任，放射腫瘤科資深主治醫師嚴從毓表示，若能落實預立醫療，以書面決定最後的善終方式，才能算是修畢人生最後一堂課。

淡水馬偕紀念醫院腫瘤內科病房護理長吳秀春直言，臨床上看到不少家庭在面對家人臨終時亂了手腳，因為未曾得知病人的意願，導致家屬間惡言相向甚至大打出手，而醫療團隊往往要出面勸架安撫其他家屬，甚至直到病人危急的時刻，家屬都還沒有定論，最後只能為病人插管，裝上維生儀器，發生最終病人經歷一番折騰後仍舊無力回天，家人間的隔閡更難以修復的遺憾。

「意外與明天不知道哪一個會先到？」嚴從毓表示，在病人自主權利法的保障之下，任何人對自己的臨終都可以書面完成意思表達，不只是癌症末期病人才需要面對的課題。

他舉例，一名九旬老嫗OHCA送醫(到院前心肺功能停止)，由於女兒非家中主要決策者，當下也聯絡不上其他家屬，於是決定急救，插管、電擊、壓胸後送到加護病房，當家屬陸續抵達醫院後才表示，病人曾經有提到「年紀大了，不要急救」，但缺乏書面證明也沒有留下任何記錄或資料，病人在加護病房內恢復短暫時間的清醒，與家人道別並且明確表達自己臨終時的醫療選擇，才讓家屬間弭平磨擦，面對年邁母親安詳離世。

目前台灣不施行急救(心肺復甦術)的決策多數是在病人疾病末期時才會討論並做出決定，平均只有17.95％是由病人親自簽署不急救意願書。

面對善終議題，淡水馬偕紀念醫院31病房護理師以長期照顧癌症病人，看到家屬間對病人善終缺乏共識與歧見下，衍生許多爭端與悲劇的經驗，特別製作一套「急救實境說明」工具，並製作成手冊、急救紙娃娃，近日並拍攝成影片讓病人及家屬更清楚急救的措施與過程，藉以讓病人及家屬做出最合適的決策，減少非預期性急救情形的發生。

這部命名為「平靜安詳如我願」的影片，由吳秀春、郭品君、劉冠妤三位護理師自製完成，並參加護理的力量(Power in Nursing)競賽，目前已可上網點閱觀看，希望能宣導病人自主權利法，讓每個人都能對預立醫療意願有所瞭解，但讓平靜安詳的善終概念加以宣傳。