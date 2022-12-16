卡達世界盃足球賽期間有意外發生，一名24歲的肯亞籍保全在12月10日從盧塞爾體育場的8樓墜落，於13日逝世。

根據英國媒體衛報，一名叫奇布（John Njau Kibue）的肯亞籍24歲保全，在卡達當地時間12月10日世界盃8強賽、阿根廷與荷蘭之戰比賽結束後，有目擊者看到奇布從盧塞爾體育場（Lusail Stadium）30號門附近墜落。

根據2022卡達世界盃足球賽交付與遺產最高委員會（Supreme Committee for Delivery and Legacy）的聲明指出，奇布在加護病房搶救3天後仍回天乏術，已於12月13日過世，他們也已通知奇布的家屬，「我們對他的家屬、同事及朋友，在這個艱難時刻，獻上最誠摯的慰問。」

不過人在肯亞的奇布家屬，想要的不是慰問，他們仍在等待公司給他們一個解釋和答案，奇布到底發生了什麼事。

「對我們家屬來說，我們想要一些答案。」奇布的叔叔恩喬（Samuel Njau）受訪時表示，如果可以的話，他們希望奇布的雇主，無論是卡達政府或公司可以協助，幫忙將奇布的遺體運送回家鄉。

這不是卡達世界盃首次發生工安意外，事實上在比賽前，外界就曾批評卡達對於人權的漠視，卡達交付與遺產最高委員會秘書長塔瓦迪（Hassan Al Thawadi）在比賽期間受訪時曾透露，世界盃準備期間，工人的死亡人數約在400人至500人之間，再次引發外界軒然大波。（編輯：張雅淨）1111215