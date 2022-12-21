夢想淘心室12月21日【曉宇宙~曉曉問大大】邀請怡東集團的創辦人-劉東奇先生分享旗下事業替500強企業招募人才的服務經驗，以及本身企業進行跨領域發展時成功以小併大所堅持的信念。不論是年輕學子在大學科系抉擇或上班族想要轉職，或許可以從中體會到一些竅門。

劉東奇覺得自己像太陽餅，原因非常有哲思，「他說朋友們都覺得他像太陽，因為森林的動物、花草長得很好時不一定看得到太陽，雖然距離很遠，但哪兒需要陽光他便會適時的出現，同時，如果大家忘記太陽的存在，太陽也不會介意。」所以一路走來溫暖的太陽餅身旁才能夠都是貴人。

數學不好的劉東奇為什麼能夠成功呢？其實人生中每一個重要經驗或挫折都是一個機會，他告訴你一個新的方向，所以劉東奇明白自己不適合走數理或是理工有關的路線，而做自己有興趣的事情，當做自己有興趣的事情就不會累，挫折忍受度也會變得比較高，即使有任何挫折很快就會過去。

「成為經典的過程，往往是堅持簡單和美好的信念」，這句話是劉東奇的座右銘，也是支持他往前走的動力。在夢想淘心室淘心時，劉東奇分享了企業用人時最常見的五個標準，想知道是哪些標準嗎？更多精彩內容都在【曉宇宙~曉曉問大大】，千萬不要錯過。

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