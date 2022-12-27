新北市警局今開治安會報，新北警局長黃宗仁分享警方近年打詐成果，成功破獲台版柬埔寨案，更聯手銀行行員等防阻詐騙，今年攔阻超過5.3億元，較去年多出一倍。新北市警局與市府局處今也與「1111人力銀行」求職網共同宣誓合作，打造求職安全網。

新北市警方今年11月接連破獲「台版柬埔寨」詐騙集團，詐騙集團以高薪求職的話術，誘騙求職者面試，之後控制對方行動，用電擊、毆打等酷刑，使求職者不敢吭聲，施虐手段宛如滿清十大酷刑，數十名求職者雙手雙腳被綑綁，囚禁在7坪空間內，警方進到現場也直呼「殘忍」。

黃宗仁表示，新北警方後續連續破獲多案後，仍棄而不捨，持續追查犯罪源頭和其他據點，破獲23件案件，至今已營救127名被害人。

新北市刑大指出，求職詐騙常利用「要求民眾提供帳戶」或「高薪度假」等話術，吸引民眾求職，之後將人拘禁於不特定處所，為了防止類似詐騙盛行，市警局今年12月初也與「1111人力銀行」結盟，提供求職型詐騙手法，也分享新興、高發性詐騙手法的防制策略。

新北市長侯友宜今日除了在會場感謝黃宗仁4年來的努力，也贈與1111科技人才發展中心董事長王孝慈感謝狀，王孝慈表示，他當年認識侯友宜時，對方還是中山分局刑事組組長，當時他有印象侯說「這輩子最討厭的就是詐騙犯」，1111人力銀行也希望貫策反詐決心，因此促成合作。

侯友宜表示，詐騙集團這段時間依然非常囂張，新北這幾個月防詐騙損失防止就有6800多萬，警方查緝犯罪相當積極，希望銀行機構、市民都與市府並肩作戰，感謝1111人力銀行完整實施詐騙防堵，也謝謝各銀行機構，希望大家通力合作。

新北警方也在會場頒發感謝狀、超商禮券卡和打詐貴賓卡，給予111位阻詐有功人員，其中36名阻詐行員中，有3位攔阻詐騙特殊功績者獲頒「打詐豹隊長」公仔，總計11月份攔阻詐騙5300多萬元，且今年較去年攔阻的2.3億元，高出一倍之多，成績優異。