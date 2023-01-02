LINE旅遊公布四大2022年度用戶熱門排行榜，自邊境正式解封後，全站整體業績年增達64％、人均訂單金額提升35％，機票訂單金額達總交易訂單金額（GMV）逾2成，又以東京、大阪、首爾、曼谷等亞洲航點最受青睞，可見民眾想出國旅行的心情早已蓄勢待發。

觀察海外旅遊熱搜關鍵字，LINE旅遊發現「護照代辦」摘冠，廣受台灣民眾喜愛的旅遊目的地「東京」、「大阪」及「首爾」分別拿下第2至第4名，自助旅途一路暢通無阻的全日本鐵路通票「JR PASS」亦因疫後赴日旅遊商機位居第5名。

不過，在考量疫情、時間與預算後，不少民眾未搭上首波海外旅遊復甦熱潮，反而規畫一趟台灣在地深度之旅。對此，LINE旅遊回顧2022年國旅關鍵字，每年春天必定吸引大批人潮造訪賞櫻秘境，使「櫻花」穩坐排行榜首位。

開幕至今逾20年、為許多中學生、國小生畢業旅行回憶的屏東「國立海洋生物博物館」，則位居第2名。每年旅展總有民眾瘋搶各式票券，加上近年電子票券持續盛行，使出遊必備的「租車」、「住宿券」及優惠滿滿的「美食餐券」依序位居第3～5名。

而2022年台灣熱門飯店則以都會區飯店為主，其中台北佔據前三名，依序為「台北凱達大飯店」、「和苑三井花園飯店台北忠孝」與「德立莊酒店」，接續為「煙波大酒店台南館」和高雄「WO Hotel」。

LINE旅遊也公布2022年台灣熱門景點門票，除了深受各年齡層民眾喜愛的長青景點外，其中不乏近年爆紅的人氣景點。冠軍由「桃園青埔Xpark都會型水生公園」奪下，「國立海洋生物博物館門票」則靠長年熱門的「夜宿海生館」方案穩居第二。

而第3～5名皆為受大自然薰陶的景點，如熱度橫跨老中青幼世代的「清境農場」、有台版小奈良之稱的「鹿境梅花鹿生態園區」，以及從古蹟到雲海、從日出到日落皆能一次實現的「太平山國家森林遊樂區」，均為遠離都市喧囂的首選。