新竹市長當選人、立委高虹安遲遲未辭立委，對此，民進黨立委林俊憲表示，高虹安當選，沒有執行立委工作，應該辭職，不應該領薪水，辭職後，他所面對的司法問題也不用立法院同意；這個問題不是立法院的，都是她個人的問題，應該自己去面對。

林俊憲說，相信他當選後交接等問題一定也很忙，而且他跟沒有來上班執行立委的工作，辭職就好了，否則人家會說他為了立法院的薪水，一定要領好領滿。

林俊憲表示，每個人都有他的人權，任何司法案件都要尊重，不會有政治力介入，台灣政治人物涉及司法問題，都會被說司法不公。