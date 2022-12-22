近期大陸科技企業內部整頓消息頻傳。陸媒報導，騰訊董事會主席馬化騰15日在內部員工大會中直斥各事業群的痛點，更痛批內部貪腐情況「嚇死人」，並指很多業務「該砍就砍掉，不要留戀」。

騰訊港股22日股價收漲4.12％至港幣323.8元，近一個月股價累計上漲14.82％。

界面新聞報導，騰訊15日在線上召開內部員工大會，同時有大約100多名員工現場與會，大會主題為降本增效。與往年以鼓勵為主的溫和風格不同，2022年馬化騰講話的內容相當犀利，在會中逐一點出許多幹部知情但不願意擺到檯面上討論的問題。

過去一年，騰訊的主軸是降本增效，在此過程中，該公司聚焦本業，縮減不適應目前和未來發展階段的周邊業務。騰訊第三季淨利年增1％至人民幣399.43億元，優於市場預期。

馬化騰表示，和騰訊付出的管理成本與精力相比，非核心業務鋪得太多並不划算，未來還需要繼續加強及堅持降本增效。

報導指出，馬化騰以自己關心的業務「騰訊新聞」為例，如果不能自己浮上水面（自負盈虧），還沉下去，甚至還有很多問題的話，那留給騰訊新聞的時間也就不多了。馬化騰認為團隊需要強而有力的變化，否則繼續這樣做下去沒有意義，整個業務砍掉都可以。