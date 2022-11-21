九合一選舉進入倒數，民進黨屏東縣長候選人周春米表示，自己很堅強、堅定，目標也非常明確，剩下最後幾天，要拜託所有人當她的靠山，讓她未來4年能成為屏東人的靠山，延續安居樂業，帶領屏東向前、打造希望城市。

周春米昨（20）於臉書指出，這幾年，屏東在地方和中央的共同合作下，醫療平權和交通平權都陸續到位，就在上周五，屏東榮總開幕了，屏東終於有醫學中心等級的大醫院。

另外，周春米提到，屏北國道10號延伸到新威大橋，要拚今年底前動工；第二條東西向快速道路也要拚程序，希望明年環評後能夠加速動工；高鐵也確定延伸到屏東，旁邊還有科學園區與科技產業園區；而和高雄連接的捷運，也在加速規劃中，「這些都是屏東百年建設的基礎，也是屏東要延續安居樂業的基礎，讓春米來繼續推動，打造希望城市。」

周春米說，這幾天她都在掃街、車掃，堅定握著鄉親的雙手，婆婆媽媽都把她攬牢牢，告訴她一定要成功當選成為屏東的第一位女縣長，「感謝這一路上幫助我的每一位夥伴，最後一哩路，我們堅定向前走！」