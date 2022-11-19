大貓熊團團今天病逝，前總統馬英九辦公室下午發出新聞稿表達哀悼。馬辦期盼，未來兩岸之間能有更多的團團，促成兩岸融合、人民交流，也期盼蔡英文政府落實推動兩岸民間交往，化解兩岸對立。

馬辦指出，大貓熊團團、圓圓是2005年時任國民黨主席連戰訪陸後，陸方同意贈送台灣，並於2008年12月抵台；團團、圓圓象徵兩岸大交流時代，兩岸人民情感的真摯交流互動。

馬辦表示，感謝團團來台14年與許多台灣大小朋友相會，帶給台灣民眾許許多多美好的回憶。