選戰倒數計時，民進黨彰化縣長候選人黃秀芳在臉書發布「差你一票咱會贏」，向旅外鄉親喊話，地方選舉不僅是交由誰來執政，而是攸關著我們未來想要什麼樣的生活與對家鄉發展的期望，「你的這一票不只為彰化挺身而出，更是為台灣挺身而出！」

黃秀芳臉書全文如下：

各位在外地讀書、工作的彰化鄉親，許多人因為家鄉的生活與自己的目標太遙遠，因此到外地發展求學，在久久回到家鄉一次時總是驚訝於某些改變，卻又對家鄉的沒有改變感到無奈。這一次，讓我們選擇改變，彰化的發展不能再等 4 年，讓所有彰化的鄉親在11／26這天返鄉，為彰化帶來新的機會和改變，也見見自己好久不見的家人。

地方選舉不僅是交由誰來執政而已，攸關著我們未來想要什麼樣的生活與對家鄉發展的期望，彰化未來交給秀芳，秀芳會照顧好長輩、小朋友、年輕人，過去秀芳在立委任內很努力地為地方爭取建設經費，而未來秀芳會成為好縣長，認真和中央溝通協調，讓彰化能夠大步向前走！你的這一票不只為彰化挺身而出，更是為台灣挺身而出！