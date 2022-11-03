酷聖石「耶誕金濃巧」（右）散發濃郁巧克力香氣，搭棉花糖及金色雪花片點綴更顯耶誕氣息。（朱世凱攝）

酷聖石「耶誕金濃巧」160元起。（朱世凱攝）

詩特莉「單品可可沙布列慕斯蛋糕」，原價180元。（詩特莉提供）

時序邁入冬季，意味巧克力旺季來臨，業者看好台灣巧克力商機年達近百億，加上今年疫情常態化，送禮和外帶市場回溫，趁勢搭耶誕話題創多款濃郁系糕點及冰品，配現金折抵、抽抽樂拿買一送一等促銷，業績可望較去年提升1至2成。

酷聖石主打濃郁系冰淇淋，其中「耶誕金濃巧」以100％純可可粉製成，並拌入整塊提拉米蘇，口感濃郁、微苦微甜，25日至12月29日品牌LINE官方帳號也有「耶誕水晶球搖搖樂」活動，有機會抽中冰淇淋買一送一等；哈根達斯則推「黑糖奶茶香草巧脆冰淇淋」，香草搭奶茶冰淇淋並以巧克力脆片調味。業者觀察，民眾夏季喜愛進店吃冰吹冷氣，冬季則習慣外帶「窩在家邊吃邊追劇」，預計搭檔期活動，買氣可攀升2成。

亞尼克歲末壓軸獻上「草莓可可卡士達」生乳捲，以比利時55％苦甜巧克力製成內餡呈現輕奢感，淺嚐可感受草莓微酸甜及可可香，口感不死甜，現有「寄卷豪華套餐」優惠，任選5條不限價格口味生乳捲只要2538元，隨時想領出來吃都行。詩特莉以「單品可可沙布列慕斯蛋糕」迎戰，慕斯蛋糕體原料為Carúpano巧克力，內含柑橘果泥及柑橘凍訴求甜而不膩，憑優惠卡現省20元。