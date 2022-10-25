疫情期間，日本旭川市發生醫院內感染，缺乏醫療物資，當地市長以親筆信向千里外的屏東縣政府求援，即使素昧平生，屏東縣長潘孟安仍指示募集所需物資，快速寄抵日本；這分情誼促使旭川市在疫情稍緩，由副市長菅野直行率員來屏東表達謝意，成為國境解封後，首位來訪屏東的國外副首長。

本為素昧平生城市，因捐贈物資開啟交流契機，之後雙方連繫緊密，曾辦理線上觀光物產推介會，更於今年初在勝利星村舉辦的屏東日本友好感謝祭中，旭川市還特別空運日本的雪來台共襄盛舉，因此，原本是旭川市長今津寬介將率隊前來，因行前因確診才由副市長代表。

潘孟安表示，菅野副市長一行人用短暫3天來台，行程疲累卻代表著城市間關係緊密，他希望用彼此都有的特產巧克力搭起城市情誼，更期盼後疫情復航後，雙方民眾都能到彼此城市互訪，體驗不一樣的四季風情。

潘孟安說，北海道旭川市位於日本最北邊，屏東縣位於台灣最南端，旭川市不靠海，屏東三面環海，旭川常年溫度偏低，屏東則是終年恆春，雖然雙方氣候、地理環境有差別，但都是在地的農業、觀光大縣，相信未來會激起更多火花。

菅野副市長強調，非常感謝屏東縣在2021年疫情期間，溫暖地伸出援手，及時支援他們迫切需要的防疫物資；這次市長突然無法親自前來，感到十分抱歉，特別準備一封致歉信，請他們轉交，並期待未來有會能更深入了解屏東。