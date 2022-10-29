選前超級星期六，屏東不少候選人選在29日成立競選總部，當中台灣基進黨縣議員候選人陳秋豪請到縣長潘孟安、縣長候選人周春米跨黨站台，掀起話題，周說支持周春米也請投陳秋豪，潘說讓陳秋豪進議會做民主防腐劑，相當力挺。

周春米是陳秋豪競總成立的首位致詞嘉賓，她說，長期以來，台灣基進黨跟民主進步黨就是兄弟關係，謝謝基進黨讓大家看到新的年輕力量站起來，以往都是在立委或都會選舉才會看到基進黨，現在可以見到基進黨在屏東成長、茁壯，還派出留美博士參選縣議員，實在是件很不容易的事情。

周春米說，屏東未來要發展智慧科技、綠能產業，這些都是陳秋豪的專業，希望他能進入議會打造出不一樣的屏東。周春米強調，陳秋豪做事很細心，從他處理事情的細膩度，就可以看出他對服務的堅持，請大家一起幫他催票，支持周春米也請投陳秋豪。

不僅周春米力讚陳秋豪，緊接到場的潘孟安也是力挺到底，他說，屏東有6個產業園區在招商，當中科學園區就是需要陳秋豪這樣的人才，他是留美的物理學博士，也ˋ高學歷高經歷的人選，雖然他的起步較慢，資源又不多，但請信賴潘孟安的民眾，一定要支持陳秋豪，把他送進議會，做民主政治的防腐劑。

陳秋豪投入的是屏東縣議員第一選區，25人參選應選12席，當中藍綠各推出6人參選，選況相當激烈。