年底大選將至，屏東地檢署再度查獲賄選案，潮州鎮潘姓里長候選人、萬巒鄉林姓村長候選人分別涉嫌透過陳姓女友、陳姓樁腳向選民現金行賄，案經檢方偵查後，諭令潘姓候選人、陳女限制住居，但針對林姓候選人、陳姓樁腳向屏東地院聲請羈押，不過法官訊問後諭知2人分別10萬、3萬交保，對此，檢方將提抗告。

屏檢指出，日前接獲情資指稱潮州鎮潘姓里長候選人為求順利當選，涉嫌透過陳姓女友向選民發放現金賄選，經調查相關事證後，傳喚潘姓候選人、陳女到案說明，另帶回選民6人偵訊，經部分選民指證歷歷，承辦檢察官認犯罪嫌疑重大，但尚無羈押必要，訊後諭令潘姓候選人、陳女限制住居。

此外，萬巒鄉也傳出林姓村長候選人與陳姓樁腳涉嫌現金買票，屏檢調查，該村候選人僅2位，競爭相當激烈，林姓候選人疑似透過陳姓樁腳協助、向選民發放現金，以期勝出當選，案經搜索並傳訊選民8人到案後，該樁腳與部分選民都坦承交付及收受賄賂，並扣得現金2000元。

為此，承辦檢察官訊後針對林姓候選人、陳姓樁腳向屏東地院聲請羈押，但法官訊問後分別諭知林姓候選人、陳姓樁腳各10萬及3萬交保，對此，屏檢表示，將提起抗告。