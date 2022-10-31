國民黨屏東縣長候選人蘇清泉今（31）日在臉書表示，他去拜訪屏東養殖達人–張大哥，向他請益螃蟹的養殖技術。張大哥介紹較為新式的「螃蟹公寓」，蘇清泉強調，螃蟹公寓值得好好推廣，讓大家能賺錢，讓屏東經濟越來越好，是他參選的首要目標。

蘇清泉指出，「螃蟹公寓」就是讓一隻螃蟹單獨住在一個空間，這和螃蟹的習性、交配模式有相當大的關係。

蘇清泉分享，螃蟹一生換殼14次，每次在脫殼時，就是他們最脆弱的時刻，很容易被同伴吃掉，就算沒被吃掉也很容易被其他螃蟹的蟹管劃傷而死亡。

蘇清泉認為，讓螃蟹住在公寓不僅可以減少螃蟹死亡率、提升收成率，在後續管理上也相對容易。只是螃蟹公寓初期的建置成本過於昂貴，所以讓許多養殖業無法投入其中。

目前台灣吃到的紅蟳多半南洋進口，本土養殖只佔5-10%，蘇清泉強調，如果農業委會水產實驗所能夠輔導轉型，東港能組織協會或分會，來申請硬體設備、補助初期建置成本，那麼育成率若高，後期的收益也將大為增加。

蘇清泉進一步說，螃蟹公寓值得好好推廣，讓大家能賺錢，讓屏東經濟越來越好，是他參選的首要目標。