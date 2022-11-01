女星羅巧倫有著亮麗外型，曾在八點檔《黃金歲月》演活小三而聞名，現年已40歲的她，內心非常渴望當媽，卻被診斷卵巢早衰，多次進行凍卵療程，日前她到醫院做取卵手術，想不到一醒來得知「一顆卵都沒取到」，讓她內心非常失望，崩潰喊：「神啊能不能再給我一點點時間，把奇蹟降臨在我的身上！」

羅巧倫日前在臉書發文透露，凌晨5點半動手術，術前還傻傻自拍留念，結果麻醉醒來後被告知：「今天一顆卵都沒取到」，讓她很是疑惑：「不是明明有一顆嗎？怎麼不見了」，對這個令人沮喪的結果，努力多年的羅巧倫坦言，她起初很想要生兒子，到後來女兒也能接受，到現在變成懷上孩子，便已是此生最大的福氣，

雖然難掩失落情緒，羅巧倫仍不忘向醫生求救：「能不能再幫我一把？」結果醫生也很冷靜幫忙分析：「長期打針很辛苦，效果也不大了，就用吃藥的方式吧！」只盼望奇蹟能降臨到她身上。此外，羅巧倫也坦言，求子過程的苦和酸，只有當事人自己才懂，不過她也堅定表示：「我一定要當媽媽」，未來也將繼續努力。

事實上，醫師曾告知羅巧倫的卵巢功能，已早衰成50歲的婦女，可能再2年就會停經，讓她忙於拍戲之餘、也勤跑醫院，單是2020年就進行4次凍卵手術，雖然保留了12顆卵子，但取卵麻醉的過程中，不只身體會感到不適，甚至會有出血的症狀，有一次甚至躺了3天才排掉體內的積血。