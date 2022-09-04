吳東諺加入《黃金歲月》，老婆的姊姊葉家妤幫他介紹環境。（民視提供）

吳東諺加入《黃金歲月》，將與羅巧倫有不少對手戲。（民視提供）

女星葉家妤日前回歸民視8點檔《黃金歲月》，並透露將有「家人」要一起加入演出，結果答案揭曉，是妹妹白家綺的老公吳東諺！吳東諺飾演從海外歸國的型男Nick，一心要追求黃雪琴（羅巧倫飾），劇中是油條的「姊控」，隨時準備好撩妹語錄要派上用場，不過他也自招，如果不會撩妹，也追不到老婆白家綺，大他6歲的老婆就是他這樣追到手的，把自己真實經歷運用在這次8點檔，就沒問題了。

吳東諺剛從偶像劇《決勝的揮拍》殺青，就進《黃金歲月》劇組定裝、讀本，由於他是第一次演民視8點檔，拍攝前期的準備花了不少功夫，他表示一拿到劇本就跟老婆白家綺討論，她也傳授多年拍攝8點檔的經驗，告訴他如何快速背台詞，不過他說首先要克服的是台語，台語真的很有學問，他的劇本都寫滿了注音拼音，在梳化間也都獨自戴著耳機專心背台詞，不過姊姊（大姨子）葉家妤也在同一劇組，讓他安心許多。

葉家妤表示，一發現Nick角色是吳東諺就特別開心，不過兩人在劇中還沒有對戲，她先當「地頭蛇」，跟吳東諺介紹梳化間環境。吳東諺則笑說還好沒有跟姊姊對戲，很怕一開始就會先笑場，未來如果戲劇中要跟姊姊葉家妤談戀愛，必須先花時間消化，但還是要拿出演員專業的一面。

劇中演出「高富帥」Nick，吳東諺表示《黃金歲月》播出的每一天，他都陪岳母看，因為姊姊葉家妤有演出，所以對每一個角色關係都很清楚，也知道劇本設定Nick要追求雪琴，只是很怕觀眾誤以為他就是這麼油條，甚至有些和前輩們爭執的劇情，但繼續看下去，就知道原因了，暫時不能劇透。