「八點檔女神」白家綺今（6日）早被老公吳東諺出賣熟睡照，她身穿細肩帶睡衣，露出香肩、美腿，躺在床上呼呼大睡的白家綺睡到嘴巴微開，睡姿相當性感，但白家綺看到自己的睡照被出賣超傻眼，稍早在網上標記吳東諺直呼：「配上這種睡到嘴巴開開的照片，像話嗎」。

吳東諺一早出賣漂亮老婆白家綺的熟睡床照，白家綺身穿細肩帶睡衣、露出香肩，棉被只蓋住腿根，纖細長腿若隱若現，躺在床上呼呼大睡的白家綺睡到嘴巴微開，相當性感，吳東諺還放閃說：「看到老婆睡得如此甜美、香甜，心裡真的有無限的感恩，所有的辛苦也都值得了」。

儘管白家綺睡顏獲得一片狂讚，但她看到照片超傻眼，稍早在臉書標記吳東諺直呼：「吳先生請問你有沒有搞錯？雖然文字我看了很感動，但配上這種睡到嘴巴開開的照片，像話嗎？實在是太過分了」，反問網友要如何處置，白家綺看到網提議跪榴槤、罰老公睡客廳一周、跪鍵盤等，她還心軟嘆太狠了。

白家綺熟睡照美到不可思議，網友雖然大讚很漂亮，但也好奇問：「感覺上是故意喬出來的樣子」，白家綺則表示：「應該有幫我把被子拉好」，認為吳東諺求生慾還是有的，至於有人質疑她「睡覺還要化妝，有點不自然欸」，對此，白家綺展現高EQ說：「這時候就會很慶幸我有飄眉毛，沒化妝也會看起來像有化妝」。