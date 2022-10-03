40歲女星羅巧倫在戲說台灣當班底多年，近期她在本土劇《黃金歲月》演活小三扶正的心機女，以使壞的演技讓觀眾封她為「本土劇最強小三」；豈料，羅巧倫的高知名度被一名詐騙女盯上，竟盜用她的照片謊稱是自家減肥產品代言人，讓羅巧倫曬出相關對話紀錄的截圖，怒罵：「詐騙你良心睡得著嗎？」

羅巧倫1日在臉書透露，有詐騙集團盜用她的照片，謊稱自己是自家減肥產品的代言人，讓她罕見動怒解釋：「再次聲明巧倫沒有代言任何減肥產品，至於這個詐騙的嘉瑜小姐，竟然還用Line的方式詐騙，我啥時吃你們的配方減重啊」，並稱換她加這位小姐的Line請警方協助，呼籲粉絲朋友們不要匯款。

在羅巧倫曬出的對話紀錄截圖中，可見粉絲向詐騙女詢問：「羅巧倫是你們調配的嗎？」，對方竟臉皮超厚地答道：「對的」，緊接著粉絲再問：「羅巧倫有在網路聲明是詐騙集團，所以妳確定？」，見狀，詐騙女臉色不變繼續騙：「現在羅女士自己都有在使用產品」，讓羅巧倫看到對話超傻眼，「詐騙你良心睡得著嗎？夜路走多了會被警察抓的」。

此則貼文一出，羅巧倫的粉絲都替她感到氣憤，留言表示：「真的誇張，妳真的要去告對方，很過份」、「詐騙抓不勝抓！可惡至極」、「誇張，巧倫，一定要告到底」、「金欸～超級夭壽」，同時釣出《黃金歲月》的同劇演員賴芊合說道：「這真的很夭壽內，把她抓起來」。