有「新疆維納斯」、「新疆女神」美譽的娜扎(古力娜扎)，精緻臉蛋加上凹凸有致的火辣身材，讓她出道後就受到外界高度關注，影視資源也是源源不絕，雖然前陣子才身陷小三風波，讓她形象受損，不過她仍打起精神，專心在工作上，近日她曬出日常穿搭照，好身材讓人羨慕不已。

娜扎今在微博發文寫下：「今天穿這樣」，並曬出一系列穿搭照，只見她穿上深V背心搭粉色長褲，頭戴鴨舌帽，休閒中又不失性感，不僅露出渾圓美乳和事業線，纖細螞蟻腰和筆直長腿更是吸睛，好身材讓人驚艷不已。

娜扎日常穿搭休閒又不失性感。(圖／取自娜扎微博)

娜扎一雙長腿超吸睛。(圖／取自娜扎微博)

「娜扎臉蛋身材太無敵了」、「這大長腿」、「美女怎麼穿都好看」、「這身材太羨慕了，在我心中娜扎就是一個完美的女人 」。娜扎不僅有出眾美貌，還有空靈仙氣臉蛋，讓她有「新疆維納斯」封號，還和迪麗熱巴、佟麗婭、麥迪娜被封為「新疆四美」。

不過她之前被拍到帶男演員徐開騁回家過夜後，隨即男方的緋聞女友張天愛怒控男方劈腿，讓娜扎瞬間淪為小三，雖然她立刻跳出來否認是小三，並表示自己也是被騙的受害者，仍引來不少罵聲，形象受到很大影響。