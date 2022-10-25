簡小姐參加高平消防分隊CPR＋AED訓練，巧遇當年車禍救她的消防隊員。(消防局提供／呂筱蟬桃園傳真)

桃園市消防局第四大隊高平分隊日前舉辦CPR＋AED取證與救護宣導，報名參訓的一名簡小姐，巧遇2年前因車禍事故到場救援的消防人員黃冠嘉，她直呼直呼緣分真是太奇妙，沒想到會在這種機緣下巧遇當年救她的消防人員，讓雙方更能體會消防工作的偉大與美好。

桃園市消防局119指揮中心於2020年10月30日中午12時22分，接獲龍潭區福源路車禍案件，立刻派遣高平分隊救護人員黃冠嘉、葉家豪出勤，救護人員抵達現場後，發現患者簡小姐多處擦傷且肢體疼痛，立即給予清洗傷口、包紮止血，雖無明顯骨折情形，仍謹慎地給予疼痛部位骨折固定，細心救護送至醫院進行救治。

如今2年後，簡小姐因進修需要報名相關課程，在高平消防分隊巧遇當年執行救護任務的黃冠嘉，兩人相見甚歡，感動無法言喻。黃冠嘉表示，他與另一名同事葉家豪當年到達現場時僅想著要發揮平常訓練，專心給予患者最佳處置，沒想到兩人在2年後會在上班時巧遇，看到當年救治的患者如今生活幸福美滿，讓他深深體會消防工作的偉大與美好。

桃園市消防局第四大隊大隊長郭百倫表示，執行緊急救護是消防人員的任務之一，此次案件所屬同仁落實平時救護訓練，到達現場將患者視病如親的予以最佳救護，為良好工作典範。另外，CPR＋AED取證與救護宣導為桃園市重點救護工作，滿3人以上即可與鄰近消防分隊預約時段進行宣導，宣導內容為執行心肺復甦術、使用AED及哈姆立克法等自主救護能力，當意外發生時不吝伸出援手以提高危急患者存活率。