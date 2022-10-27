江姓男子痴戀正妹女記者，自去年起追蹤女記者的IG，傳訊息給對方示愛「我捨不得讓妳難過」，並抱怨對方沒與他互動，還會到電視台守候女記者上下班，或假裝巧遇突然在女記者面前現身，女記者嚇得改變上下班通勤路線，並提告這名「痴漢」，台北地檢署調查後，依跟騷罪起訴江男。

起訴指出，有正當職業的江男，愛慕某電視台正妹記者，從去年10月起追蹤對方IG，依據女記者的IG限時動態，研判她可能出現的地點，即前往該處打招呼，製造巧遇的浪漫氛圍，但女記者卻對這位一再巧遇、不請自來的陌生人，害怕不己。

今年6月1日《跟蹤騷擾防制法》上路後，江男未見收斂，甚至主動傳送IG訊息給她，「妳有喜歡我嗎？妳都沒有互相」，「我愛妳，我捨不得讓妳難過，所以我會跟異性保持距離」，「我退出，妳的行為不正常，我不跟記者交往了」。

女記者備感困擾，豈料7月1日上午江男依據女記者IG限時動態，發現女記者正在北市信義區世貿館的文具展，又跑去該處「巧遇」與女記者打招呼，女記者心生畏懼，並且改變上下班通勤方式，並報警提告。警詢後將江男送辦。

檢方調查時，江男否認有跟蹤騷擾對方，辯稱只是巧合，但檢方根據江男傳訊給女記者示愛的IG訊息等相關事證，認定江男涉犯跟騷罪，依法起訴。依法跟騒罪，最重可處1年以下徒刑、拘役或科或併科新台幣10萬元以下罰金。