北市一名藍姓男子前年在路邊搭訕醉倒的女子小花（化名），見小花意識不清並陪伴其返家，趁機發生性行為得逞，事發隔月藍男再度於街頭巧遇小花竟強吻對方，全案經由小花報案才曝光。台北地院審結，依乘機性交罪，處藍男3年6月，又犯強制猥褻罪等2罪，各處9月，應執行4年4月徒刑。

判決書指出，藍姓男子2020年12月凌晨間，在北市一處飯店前見到小花醉倒坐在路邊意識不清，便出言搭訕對方並協助返家，趁隙性侵得逞；事隔1個月，2021年1月間，藍男再度於北市一處便利商店巧遇小花，竟尾隨、強吻小花，即便小花表明「不要這樣」，藍男仍持續以下體蹭小花，直到滿足才罷手離去。

事隔2日，小花下班返家，發現藍男守候在她住處樓下的餐廳騎樓，她因不想與藍男碰面而立刻調頭，未料藍男追上前，再度違反她的意願，強行抱住她並強吻，藍男發現小花當時正與他人通話中，才嚇得落跑。小花不甘受辱，股起勇氣赴警局報案處理。

對此，藍男接受偵訊時，辯稱2020年12月間與小花為合意性交，當時小花還替他戴保險套，且倘若小花不願意與他發生關係，理應隔天就報案，但小花遲了一個月才報警。

台北地院審理時，法官認為小花當庭陳述時，有哽咽哭泣等反應，須暫時休庭平緩情緒才能繼續進行交互詰問，與性侵害案件被害人回憶案發過程的負面情緒反應相同，綜合以上認為小花證詞具有可信度。

再者，法官發現，藍男稱初次見到小花時，小花喝醉吐得滿地都是，可知小花當時呈酒醉狀態，藍男趁小花喝掛時藉機搭訕，利用其無法抗拒之際發生性關係的事實明確。

法官認定，藍男與小花本不相識，僅因偶遇意識不清的小花，只為了滿足個人性慾而尾隨對方返家並發生性行為，認識小花後仍無視其意願，以不法方式強制猥褻得逞，顯然不尊重小花的身體自主權利。酌情後，依犯乘機性交罪，處3年3月徒刑，又犯強制猥褻等2罪，各處9月徒刑，應執行4年4月。可上訴。

★中時新聞網關心您：喝酒過量，有礙健康；酒後不開車，安全有保障！