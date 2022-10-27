消防人員利用各式救災破壞器材進行機具破壞，將患者脫困。（讀者提供／張毓翎台南傳真）

真是千鈞一髮！台南市麻豆消防分隊27日獲報一名年約40歲的男性工人，右手臂不慎被捲入機具輸送帶，消防人員到場後，評估現場狀況和患者傷勢，利用各式救災破壞器材成功將患者脫困，並給予初步處置，男子身體虛弱但意識清楚，僅手臂有開放性撕裂傷。

麻豆消防分隊上午10點接獲麻豆一處土資場有工人右手臂被卡在機具中，到場後發現男子雖然意識清楚，但手臂被捲入輸送帶內，有救援困難，帶隊官麻豆消防分隊小隊長黃建佳請台南市消防局特種搜救分隊支援人力，休假中的麻豆消防分隊長廖鼎鈞接獲通報後，也趕回現場協助救災指揮。

現場救護人員為患者注射生理食鹽水並持續照護患者，救災人員則發揮平時訓練，利用撐開器、砂輪機、棘輪貨物綁帶、電動軍刀鋸及枕木等器材將患者脫困，所幸男子意識清楚，由於他的右手臂長約20公分開放性撕裂傷，救護人員立即給予氧氣治療並注射生理食鹽水，隨後送往柳營奇美醫院救治。