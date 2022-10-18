最近製作的柚子口罩，也有很高的詢問度，希望行銷自己同時，同時推廣在地農產業。（郭秀珠團隊提供／張毓翎台南傳真）

麻豆文旦近日再度成為藍綠台南市長選舉交鋒話題，「麻豆文旦沒有賣不出去的啦！」曾任4屆議員的無黨籍台南市議員候選人郭秀珠指出，正宗「老欉」今年依舊熱賣一空，「大果」因市場機制，多數做為加工，正值麻豆大白柚產季，為行銷故鄉特產，特別製作一款柚子口罩，發揚麻豆「柚子之鄉」的金字招牌。

麻豆是柚子的故鄉，每年中秋節前後有香甜多汁的文旦柚，而「霜降」前後則是果肉厚實的大白柚緊接登場，可說整個秋冬季節，就是麻豆柚子的饗宴，大白柚富含維他命C、鈣、磷、鈉、鐵，營養價值極高，可入菜烹調或是做成八仙果。

郭秀珠說，麻豆大白柚多為30、40年的老欉，個頭碩大果肉多汁，品項都非常好，這次選舉推出的文宣品，不僅強調實用，更要讓人願意拿出來用，先前做的酒精噴霧已被索取一空，最近製作的柚子口罩，也有很高的詢問度，希望行銷自己同時，同時推廣在地農產業。