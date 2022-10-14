許淑華、陳淑惠成立水里聯合競選總部，兩人在近800名鄉親簇擁、爭相握手、「凍蒜」聲不絕於耳下進場。（許淑華競辦提供／楊靜茹南投傳真）

立委馬文君則贈送陳淑惠、許淑華「包粽」祝福。（許淑華競辦提供／楊靜茹南投傳真）

南投縣長參選人許淑華與南投縣議員陳淑惠14日在水里鄉民生路成立聯合競選總部，兩人在近800名鄉親簇擁、爭相握手、「凍蒜」聲不絕於耳下進場。立委馬文君、南投縣長林明溱、南投縣議長何勝豐說，許淑華、陳淑慧長期為關心地方，盼集結在地最大的力量，將她們送進府會，攜手創造「南投繁華」。

林明溱為許淑華及陳淑慧披掛綵帶，立委馬文君則贈送「包粽」祝福，預祝她們高票當選，水里聯合競選總部主委、水里鄉前鄉長詹登雲則授予戰旗，期許在場所有參選人都能打出一場漂亮的選戰。

許淑華表示，她擔任立委8年多來，積極爭取億元水保經費，挹注水里鄉河川整治、邊坡改善，讓農民出入更安全，更協助水里地方國中小更新設備、場地，同時也串連相關資源協助地方弱勢族群。若她擔任縣長，將持續與陳淑惠一起努力，「我準備好了，豐富的民代及首長經驗，準備好為南投服務。」

許淑華說，交通上，台16線民和段年底起將進行改善工程，強化居民往來安全，也將爭取131線連結國姓南港147線拓寬；農業上，她將帶頭到國內外行銷水里農產；社福上，落實一學區一日照中心，成立青農基金，讓長者安心養老、家人放心打拼；觀光上，設立國際級親水遊憩區，推動國際水里玩水節及水里溪水上極限運動，將遊客留在水里，促進經濟消費。

陳淑惠強調，她在議會與林明溱推動愛心卡額度提高以及愛心卡多元使用，感謝鄉親們的支持，每個支持都是她盡心付出、用心服務的動力，未來謹記初心，認真在地方服務、在議會為鄉親爭取資源、發揮監督職責，讓家鄉好還要更好。