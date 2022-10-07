新北市民進黨團今(7)日開記者會，指出新北捷運局9月的公共議題的招標公告中，竟有約720萬元用於媒體廣告行銷，其中包含輿情觀測，遭質疑成為輔選資源；對此捷運局表示，該標案在9月13日決標，並依標規所示決標次日起30個工作天(即26日)內，廠商須提交工作計劃書經機關審核後才能執行契約，但目前廠商尚未送局審查，因此此契約與選舉日程毫無關聯性。

捷運局表示，本採購案目的是推廣三環六線捷運建設，其中執行項目「輿情觀測」部分，契約明訂是為匯總跨渠道社群資料，提供觀測之資訊，不外乎就三環六線成果作相關的社群媒體輿情蒐集，一方面可就三環六線推動成果作訊息蒐集並加以精進改善，另一方面快速掌握捷運建設是否在地方造成影響，並可即時由施工團隊現場作處置。

新北市境內包含三鶯線、安坑線、南北環線、萬大中和線以及即將開工的新北樹林線，五線齊發遍及15個行政區，透過資訊蒐集將可更快速的瞭解捷運工程是否造成周邊市民民生的影響，並可即時處理改善，對捷運建設各線皆有良好效益，增加民眾對市府重大交通建設的信心與認同，都是捷運局職權業務所需，也符合預算使用規定。

捷運局指出，輿情監看本屬政府電子採購共同供應契約的一環，機關可依需求採購做為政策性參考，此公共議題推廣勞務案，在輿情觀測部分約佔契約預算金額720萬元的四分之一，約180萬元；考量捷運局人力員額有限且非屬相關專業、及技術設備限制情況下，故採委外發包由專業人力及設備來協助資訊蒐集，除了可獲得更專業精準的資訊外，預算費用也相當於本局1年計2個員額人力使用經費。

捷運局強調，捷運三環六線將持續向前推動，將透過公共議題推廣來讓市民朋友加以瞭解捷運建設相關之進度與資訊。