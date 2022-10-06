國民黨立委李德維今在立法院質詢指出，陸委會官網設置的「台生專區」中，寫到「赴陸就學你不能不知道的8件事」，都是在暗示台生別赴陸。對此，陸委會主委邱太三備詢說，陸委會不反對雙方年輕一代交流，應把風險利弊都行告知。李德維反批陸委會只寫弊不寫利，邱太三則強調大陸資訊在台灣不會封鎖，「不像我們資訊到那邊去被封鎖」。

邱太三6日赴立法院內政委員會專案報告，並備質詢。李德維指出，陸委會官網的「台生專區」內記載「赴陸就學你不能不知道的8件事」，內容竟暗示台灣人不要去大陸，其中就提到「中國大陸高校轉赴歐美深造較以往困難」、「網路設限封鎖資訊瀏覽不便」等。

李德維質疑，陸委會覺得台生不該赴陸，就應在官網裡寫清楚。邱太三回應說，這些資訊都有做過比較與觀察國際情勢。他強調，讓年輕一代彼此了解對方是好的，「陸委會絕不會反對」，但必須要告知風險利弊，赴陸台生大多是高中剛畢業，過去可能對當地沒了解，所以要給予相關資訊。

李德維則表示，陸委會官網卻只記載弊卻未寫利。邱太三說，利的部分，台灣對大陸資訊開放，「為何學生會想去？一定是看到大陸講他們多好」。他還說，不像台灣資訊到那邊去被封鎖，而大陸資訊在台灣從沒封鎖過，包括所有招生內容。