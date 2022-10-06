國境將在10月13日正式開放，實施0＋7入境免居隔政策，不過小三通並未同步恢復通航，讓金馬澎三縣長共同呼籲中央不應有差別待遇。陸委會主委邱太三6日於立法院答詢時表示，入境需檢視雙方既有疫情管控措施，且擔憂金門等離島醫療量能，雙方仍要溝通與機制處理。

對此，國民黨立委李維德痛批，台灣每日超過5萬人染疫仍要開放國境，卻不開放兩岸小三通復航，「有一種冷是主委覺得冷，但金馬縣民不覺得冷。」

邱太三今日上午列席立法院第10屆第6會期內政委員會第4次全體委員會議，報告業務概況並備質詢。民進黨立委羅美玲質詢表示，國境即將解封，陸港澳何時可比照辦理，依據入出境許可證來台。

邱太三回應，入境需檢視雙方既有疫情管控措施，如大陸現行7＋3、澳門7＋3只有香港是0＋0，因此陸委會會收集陸港澳整體情勢滾動式檢討，他也提到中國自2019年8月至今，仍禁止人民到台灣自由行，且目前大陸與台灣只有4個航點，其中又受內部疫情管制措施，雙方仍要溝通與機制處理。

對於金馬等地呼籲小三通復航，邱太三透露，今年3月，原研擬規畫清明節專案，但5月疫情剛好又起來，如金門縣醫院總計僅300間病床、4間負壓隔離病房，擔心開放大量人進來，反而影響到其他生病民眾。

羅美玲追問，入境總量管制是否可行？邱太三說，過去入境總量管制每周5萬人，陸委會爭取到1萬4000人超過整體25％，只是實際量沒這麼多，有些東西必須先透過機制、管道溝通，比如對方願多開放哪些事項，我方才有辦法整體評估，並配合航空航運等業者。

對於邱太三表示小三通尚未復航有諸多因素，國民黨籍立委陳玉珍直言，行政院稱整體疫情穩定才宣布要開放國境，金門縣長與當地CIQS都說防疫及醫療量能都說準備好了，且代表金馬等離島民意的縣長、議長、立委都期盼小三通復航。

陳玉珍表示，小三通停航一年就讓金門當地損失觀光產值達66億多元，影響嚴重，期盼陸委會先同意人道專案復航。邱太三回應說，會以這樣的方向努力，並未正面表示同意。