國民黨台南市長候選人謝龍介(右)今到南區金華零售市場拜票。(曹婷婷攝)

國民黨台南市長候選人謝龍介(右白衣者)今前往南區金華零售市場拜票。(曹婷婷攝)

國民黨台南市長候選人謝龍介今天到南區金華零售市場拜票，針對日前直播柚園滿地落果，麻豆農民不滿指逢選舉就遭「政治操弄」，強調麻豆文旦品質、銷售沒問題。謝龍介說，他拋出文旦滯銷是要市府好好面對問題，今下午3點也將再走訪麻豆柚園，要選民「眼見為憑」。

對此，黃偉哲競總發言人呂維胤說，每到選舉，謝龍介就會拿文旦議題來操作，但顯然他搞不清楚文旦價值與銷售運作，每每都遭在地農民與農會嚴正抗議，擔心謝龍介選舉操作，傷害文旦市場。他也抨擊謝龍介視而不見過去幾年來，黃偉哲市長將文旦成功打進加拿大市場、日本中小學營養午餐等通路的成果。

謝龍介則說，「麻豆文旦之亂不要再辯了」，當初他提出麻豆文旦銷售問題，市府回應已銷售一空，他日前才會又到麻豆文旦園現場，拍下滿地落果畫面，「就是因為農民採來交，都不夠工錢，才會滿地落果」，市府卻稱規格品都賣完了，「我去看的都是老欉、都是規格品，現在又牽拖我這樣做，會影響白柚價格。」他也喊話，「硬凹不會有好結果」。

呂維胤說，經麻豆農會轉述今年文旦產銷沒有問題，就事論事，老欉的文旦於中秋節前幾乎都已銷售一空，其餘文旦也在中央與地方收購加工下，穩定產銷通路，然而選舉一到，謝就炒作麻豆文旦滯銷，令人遺憾，希望謝龍介莫為選情而打壓農產品。