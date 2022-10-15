國民黨桃園市長候選人張善政今天與國民黨台南市長候選人謝龍介合體，謝龍介說，張善政當行政院長時不分黨派，在台南地震時，連不同政黨的時任台南市長賴清德都無話可說。謝說，台南人欠張善政一個情，呼籲幫忙拉票支持張善政。

張善政、謝龍介今天晚上合體為謝龍介姪子、桃園市議員候選人謝克洋站台，謝龍介期許，政治很困難，很難走，要有決心，要走的乾淨、出色。張善政也稱讚謝克洋氣勢不凡、耳目一新。

謝龍介稱讚，張善政擔任行政院長時發生台南地震，張善政不分黨派，幫忙不同執政黨的台南，連賴清德對張善政都無話可說。不會因為不同執政黨有所保留，不像民進黨執政就有差異。謝龍介說，台南人欠張善政一個情，希望台南鄉親有在桃園的朋友，跟他說張善政的故事，以張善政行政經驗、善良本心，會帶給桃園燦爛的將來。

提到台南參選狀況，謝龍介說，台南的狀況比張善政好選，提到張善政被重兵、重資源對付。對於台南選情，謝龍介表示，民進黨以為穩上，但穩有兩種，有一種是「穩慘」，我一步一步來，與鄉親理性對話，爭取支持。

張善政則說，選到目前感受越來越溫暖，雖然攻擊沒停過。對於張善政土地被攻擊一事。謝龍介建議不要提告，他說，綠營吵下去是大扣分，連候選人過世的長輩攻擊太超過，台灣人沒辦法接受。