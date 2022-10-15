國民黨台南市長候選人謝龍介在歸仁保西代天府「百廟祈福」時，民眾黨市議員候選人江國銘也到場相陪。（謝龍介競選總部提供／洪榮志台南傳真）

國民黨台南市長候選人謝龍介繼昨天宣布本月22日的競選總部成立大會，將邀請前高雄市長韓國瑜站台後，今天再表示，未來也會嘗試邀請民眾黨主席柯文哲前來台南共襄盛舉。對此，民進黨市長候選人黃偉哲陣營認為，謝龍介找韓國瑜來不會加分，柯文哲也已公開表明不會與國民黨合作，這完全是政治操作。

謝龍介在台南推動「藍白合」的動作不斷，今天一早他繼續啟動百廟祈福行程，來到歸仁保西代天府時，民眾黨市議員候選人江國銘也到場相陪。謝龍介說，本月22日他的競選總部正式成立，除了韓國瑜將與他睽違799天後再度同台外，前總統馬英九、國民黨主席朱立倫、立委江啟臣與陳以信，以及台北市議員王鴻薇等人，都將到場替他加油打氣，之後就會啟動「逆轉勝工程」。

謝龍介強調，在選戰最後的關鍵時刻，將結合所有力量贏得最後的勝選，預定11月21日還會再辦一場大型募款餐會，地點在花園夜市，席開500桌，將邀請表演團體及藝人同歡，歡迎所有好朋友共襄盛舉，一起迎接11月26日的勝利。

謝龍介表示，民進黨在台南執政長達30年，這場選戰將訴諸民主真諦，台南已經30年沒輪替，缺乏制衡機制，導致「絕對的權力使人絕對的腐化」，此次就是翻轉的最好時機，請鄉親跟他一起寫歷史。

謝龍介還說，為了掃除民進黨在台南的藏汙納垢，這場選戰他將結合不分黨派的有識之士，共同組成在野大聯盟，未來也會嘗試邀請柯文哲前來台南共襄盛舉。

黃偉哲競選總部發言人呂維胤則指出，韓國瑜的風評大家都「心知肚明」，謝龍介對市政的不了解也早已「韓國瑜化」，韓對謝是票房毒藥，不會加分。至於民眾黨主席柯文哲更已公開表明不會與國民黨合作，這完全是政治操作。

呂維胤認為，謝龍介應該擔心的是替民眾黨市議員候選人輔選，同選區國民黨市議員候選人的反應，才不會逼國民黨的小雞出走，另尋更強壯的母雞。